станица Мингрельская, станица Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Мингрельская

Абинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Закубанский уезд
4868Мингрельская станицана обоих берегах р. Сухого Аушеда9761864221172113малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 5, бакалейных 5, питейных заведений 4. Мукомольных мельниц: ветрянных 12, водяных 2. Бондарных заведений 12, колесных 17. Показать все По р. Сухой Аушед

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Абинский район
159809Мингрельскаястаница45°01'00"38°20'00"L-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Абинский муниципальный район, Мингрельское сельское поселение
3601403101ст-ца Мингрельская#Н/Д
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