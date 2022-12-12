село Сорока, село Сорока, Коммуна Яблоана, Глодянский район (на 2017) — Familio

Сорока

Коммуна Яблоана, Глодянский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Глодянская волость
805. Кирпища, село царан, при урочище Сочи, дворов 93, жителей 658, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Глодянский район, Коммуна Яблоана
СорокаSoroca
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