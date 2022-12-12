Сорока
Коммуна Яблоана, Глодянский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
805. Кирпища, село царан, при урочище Сочи, дворов 93, жителей 658, церковь православная
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
СорокаSoroca