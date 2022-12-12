деревня Ивашково-1, деревня Ивашково-1, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивашково-1

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Прилуцкая волость
603. Ивашкова, деревня бывшая владельческая, дворов 7, жителей 40, волостное правление, (уездный город в 46 верстах). В 1 версте — 2 церкви православных, школа

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Прилуцкая волость
23Ивашково 1-е (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Пономаревского13243242744242земледелиерыболовствоозеро Иткольское.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
274281Ивашково-1деревня60°09'с.ш.38°30'в.д.P-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Ферапонтовское сельское поселение
19628480277д Ивашково-1деревня
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