село Солдатская Письмянка, село Солдатская Письмянка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Солдатская Письмянка

Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
379Салдатско-Писмянская (Панская Письмянка), сл. каз.при ключе Услопе.1040104265309Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Ново-Письмянская волость
312. Солдатско-Письмянская, слобода бывшая государственная и владельческая, при речке Письмянке, дворов 99, жителей 601, церковь православная

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Солдатская ПисьмянкаСолдатская ПисьмянкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Бугульминский район
188576Солдатская Письмянкасело54°37'52°43'N-39-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Бугульминский муниципальный район, Березовское сельское поселение
92617460106с Солдатская Письмянкасело
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