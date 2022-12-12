село Красногорьевка, село Красногорьевка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Красногорьевка

Рыбинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рыбинская волость
1094Красногорская, д. (п. уч. Кучинский, 235 дол.), на рч Рыбной5622019025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Рыбинский район
144503Красногорьевкасело55°35'94°50'N-46-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, Сельское поселение Красногорьевский сельсовет
4647419101с Красногорьевка#Н/Д
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