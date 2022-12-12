агрогородок Трокели, агрогородок Трокели, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Трокели

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Седлиская волость
233. Трокели, застенок бывший государственный, дворов 5, жителей 59 кст., лавка, 2 питейных дома

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Бастунский сельсовет
д Трокели472

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Бастунский сельсовет
аг. Трокели207
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