село Покойное, село Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Покойное

Будённовский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
373Село Покойное.на р. Куме.758215941516великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1, народное штатное училище 1, хлеб. общест. магазин 1, водяныхь мельниц 9, питейных домов 16, лавок 8. Еженедельно базар.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Буденновский район
87819Покойноесело44°49'44°16'L-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Будённовский муниципальный район, Сельское поселение Покойненский сельсовет
7612416101с Покойное#Н/Д
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