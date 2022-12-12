село Нижний Катмис, село Нижний Катмис, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Нижний Катмис

Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
209Нижний Катмис (Никольское), с. каз.при рч. Катмисе и руч. Ерылейке.2550168726692Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Пичилейская волость
149. Н. Катмис, село бывшее государственное, при речке Катмисе, дворов 193, жителей 1517, церковь православная, школа, лавка, базар по субботам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сосновоборский район
48046Нижний Катмиссело53°15'46°01'N-38-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сосновоборский муниципальный район, Сельское поселение Нижнекатмисский сельсовет
56657419101с Нижний Катмиссело
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