Нижний Катмис
Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
209Нижний Катмис (Никольское), с. каз.при рч. Катмисе и руч. Ерылейке.2550168726692Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
149. Н. Катмис, село бывшее государственное, при речке Катмисе, дворов 193, жителей 1517, церковь православная, школа, лавка, базар по субботам
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48046Нижний Катмиссело53°15'46°01'N-38-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сосновоборский муниципальный район, Сельское поселение Нижнекатмисский сельсовет
56657419101с Нижний Катмиссело