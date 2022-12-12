Сава
Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
240. Сава, дом волостного правления. В 10 верстах — Рудковщина, почтовая станция
242. Сава, село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 43, жителей 280, церковь православная, богадельня, школа, водяная мельница
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Сава почт. тр. р. ПронеСавскому с. об. 71263262Савского пр. 92½12½
2Выселок Савапочт. тр. р. ПронеСавскому с. об. 31715Савского пр. 9313
3Колония Сава, в нем Савское вол. правлпочт. тр. р. ПронеСавскому с. об. ———Савского пр. 9111
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сава361
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Сава224