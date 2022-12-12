агрогородок Сава, агрогородок Сава, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сава

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Савская волость
240. Сава, дом волостного правления. В 10 верстах — Рудковщина, почтовая станция
242. Сава, село бывшее государственное, при реке Проне, дворов 43, жителей 280, церковь православная, богадельня, школа, водяная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Савская волость
1Село Сава почт. тр. р. ПронеСавскому с. об. 71263262Савского пр. 92½12½
2Выселок Савапочт. тр. р. ПронеСавскому с. об. 31715Савского пр. 9313
3Колония Сава, в нем Савское вол. правлпочт. тр. р. ПронеСавскому с. об. Савского пр. 9111

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Савский сельсовет
д Сава361

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Савский сельсовет
аг. Сава224
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