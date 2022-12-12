село Карабашево, село Карабашево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Карабашево

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1558Карабашева, деревня.при рч. Ише.814150253221Мщ. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Илишевская волость
683. Карабашева, деревня бывшая государственная, при речке Ише, дворов 75, жителей 495, мечеть, прст. на р. Белой.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Илишевская волость
7Карабаш, д. при реч. Иш, прос. дор., 2 мечети, бак. лав., х.-з. магазин9030135424367Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
521722Карабашевосело55°23'00"54°11'00"N-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Карабашевский сельсовет
80630448101с Карабашевосело
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