агрогородок Старый Остров, агрогородок Старый Остров, Кличевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Старый Остров

Кличевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Якшицкая волость
372. Остров, село бывшее владельческое, при реке Березине, дворов 42, жителей 340, церковь православная, школа, винокуренный завод, водяная мельница

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кличевский район, Колбчанский сельсовет
аг. Старый Остров162
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