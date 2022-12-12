железнодорожная станция Шелковичиха, железнодорожная станция Шелковичиха, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Шелковичиха

Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Новосибирский район
112623Шелковичихаж.-д.ст.(нп)54°58'83°20'N-44-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, Сельское поселение Березовский сельсовет
50640404141ж/д ст Шелковичихажелезнодорожная станция
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