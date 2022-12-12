деревня Науйойи Слабада, деревня Науйойи Слабада, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Науйойи Слабада

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žiežmarių apylinkės seniūnija
Naujosios Slabados k.
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