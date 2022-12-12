другое 2926 км, другое 2926 км, Чановский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

2926 км

Чановский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
другое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Чановский район
2261382926 кмнп55°17'76°40'N-43-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Чановский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Чаны
50656151106нп 2926 кмнаселенный пункт
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