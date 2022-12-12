Галиакберово
Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
928Галиакберова, д. башк.при рч. Нугаше.315100207290Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
453. Галиякберова (Аскыргак), деревня бывшая государственная, при речке Нугаше, дворов 18, жителей 144, молитвенный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524180Галиакбероводеревня53°16'00"57°04'00"N-40-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бурзянский муниципальный район, Сельское поселение Галиакберовский сельсовет
80619413101д Галиакбероводеревня