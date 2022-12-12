хутор Нижне-Шевырев, хутор Нижне-Шевырев, Гундоровская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Нижне-Шевырев

Гундоровская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
168Нижне-Шевырев.при р. Большой Каменке.2550163104
Показать скан

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Гундоровская станица
2895Нижне-Шевырев хутор, Гундоровской станицы, при реке Больш.-Каменка742538388366Хуторское правление, приходское училище, водяная мельница, ветряная мельница92268
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close