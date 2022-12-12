село Шанский Завод, село Шанский Завод, Износковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Шанский Завод

Износковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2308Шанский Завод, с. вл.при р. Шане.24станов. кварт.70385438Церковь православная 1. Фабрика 1. Еженедельные базары.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Износковский район
78403Шанский Заводсело55°06'35°36'N-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Износковский муниципальный район, Сельское поселение село Шанский Завод
29615465101с Шанский Заводсело
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