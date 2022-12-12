село Аппаково, село Аппаково, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Аппаково

Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Юхмачинская волость
с. Апаково Среднее, Юхмачинскойсм. Апаково.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Мелекесский район
31305Аппаковосело54°32'с.ш.49°55'в.д.N-39-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Мелекесский муниципальный район, Старосахчинское сельское поселение
73622460106с Аппаковосело
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