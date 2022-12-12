село Стариково, село Стариково, Шумихинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Стариково

Шумихинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1656Стариково, с. каз.при рч. Карачелке.1195380235268Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Карачельская волость
923. Стариковской, село бывшее государственное, при речке Карачелке, дворов 107, жителей 580, церковь православная, 5 лавок, баз.: 8.го и 9-го мая.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шумихинский район
97835Стариковосело55°30'00"63°01'00"N-41-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шумихинский муниципальный район, Сельское поселение Стариковский сельсовет
37642452101с Стариковосело
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