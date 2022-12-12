село Ярославка, село Ярославка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Ярославка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Козелецкий уезд
1277Ярославка, с. казач. и вл.при протоке Смердлике.352336211821258Церковь православная 1. Сельское приходское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Ярославская волость
334. Ярославка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Смердинке, дворов 561, жителей 2989, волостное правление (уездный город 35 в), церковь православная Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28606Ярославкаселоцентр сільської радир-н Бобровицькийсільрада Ярославська
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