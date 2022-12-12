Шутнерово
Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3091Шутнерево (Кармалы), с. каз.при овраге и колодце.5310307589Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1385. Шутнерево (Кармалы), село бывшее государственное, дворов 45, жителей 262, церковь православная, школа, 5 лавок, базар по вторникам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Рождественское-Кармалы, Воскресенскойсм. с. Шутнерево.Показать скан
с. Шутнерево (Рождественское-Кармалы), Воскресенскойрусские и чуваши374Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141334Шутнеровосело55°49'с.ш.47°48'в.д.N-38-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Козловский муниципальный район, Андреево-Базарское сельское поселение
97619405151с Шутнеровосело