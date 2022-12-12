село Шутнерово, село Шутнерово, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Шутнерово

Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3091Шутнерево (Кармалы), с. каз.при овраге и колодце.5310307589Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Воскресенская волость
1385. Шутнерево (Кармалы), село бывшее государственное, дворов 45, жителей 262, церковь православная, школа, 5 лавок, базар по вторникам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Воскресенская волость
с. Рождественское-Кармалы, Воскресенскойсм. с. Шутнерево.
Показать скан
с. Шутнерево (Рождественское-Кармалы), Воскресенскойрусские и чуваши374
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Козловский район
141334Шутнеровосело55°49'с.ш.47°48'в.д.N-38-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Козловский муниципальный район, Андреево-Базарское сельское поселение
97619405151с Шутнеровосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close