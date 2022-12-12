посёлок городского типа Куликовка, посёлок городского типа Куликовка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Куликовка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Черниговский уезд
102Куликовка, с. казач., каз. и вл.при колодцах.3212228649724Церковь православная 1. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Салтыково-Девицкая волость
45. Куликовка, село бывшее государственное и владельческое, при озере, дворов 273, жителей 1518, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 3 лавки, 40 ветряных мельни Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29113Куликівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Куликівськийселищна рада Куликівська
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