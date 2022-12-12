посёлок Сотницыно, посёлок Сотницыно, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сотницыно

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3153Сотницыно (Зининка), с. вл.при рч. Алешне.3030118530590Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Сотницынская волость
1259. Сотницыно, село бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 170, жителей 1119, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, сах Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Сотницкая волость
село Сотницыно«Мальцево» п.-т. отд.306

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
1571Сотницынопосёлок54°16'с.ш.41°49'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Сотницынское сельское поселение
61642470101п Сотницынопоселок
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