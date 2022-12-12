село Чалтырь, село Чалтырь, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Чалтырь

Мясниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Нахичеванский Армянский округ
2423Чалтыр, с. каз.при рч. Мокром Чалтыре.16¾30010941074Церковь Армяно-Григорианская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Ростовский уезд, Чалтырская волость
684. Чалтыр (Ошталанк), колония армянская, при речке Мокром Чалтыре, дворов 509, жителей 3206, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь армянская, школа, Показать все

Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Чалтырская волость
4707Чалтырский посел., Чалтырской волости, при балке Мокрый-Салтыр93636733444Волостное правление, 2 армяно-григорианских церкви, 2 цк.-прих. школы, зем. пр. пок., медиц. врач, нов. бабка, апт., кирп. зав., 2 пар. мел., 16 ветр. мел.4018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Мясниковский район
12738Чалтырьсело47°17'00"39°30'00"L-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Мясниковский муниципальный район, Чалтырское сельское поселение
60635452101с Чалтырьсело
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