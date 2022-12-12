Чалтырь
Мясниковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2423Чалтыр, с. каз.при рч. Мокром Чалтыре.16¾—30010941074Церковь Армяно-Григорианская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
684. Чалтыр (Ошталанк), колония армянская, при речке Мокром Чалтыре, дворов 509, жителей 3206, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь армянская, школа, Показать все
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4707Чалтырский посел., Чалтырской волости, при балке Мокрый-Салтыр936—36733444Волостное правление, 2 армяно-григорианских церкви, 2 цк.-прих. школы, зем. пр. пок., медиц. врач, нов. бабка, апт., кирп. зав., 2 пар. мел., 16 ветр. мел.4018—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12738Чалтырьсело47°17'00"39°30'00"L-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60635452101с Чалтырьсело