село Дмитриевское, село Дмитриевское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Дмитриевское

Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Медвеженский уезд
533Село Ново-Димитриевское.на р. Большом Егорлыке, на проселочной дороге из с. Безопасного в калмыцкую ставку.2587528822902малороссы, великороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общест. магазинов 4, водяных мельниц 4, питейных домов 17, духан 1, маслобоен 4, лавок 9.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Красногвардейский район
88923Дмитриевскоесело45°49'41°54'L-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение село Дмитриевское
7630402101с Дмитриевское#Н/Д
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