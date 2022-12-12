деревня Борки, деревня Борки, Котельничский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Борки

Котельничский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Котельнический уезд
4285Карпушки Гвоздева (Борки, Карповская), д. каз.при рч. Чернянице.1818207376
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Котельнический уезд, Гвоздевская волость
441. Карпушки Гвоздева (Борки), деревня бывшая государственная, при речке Чернянице, дворов 26, жителей 162, волостное правление (уездный город в 18 верстах), земск. ст. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Котельничский район
231345Боркидеревня58°27'48°26'O-39-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Котельничский муниципальный район, Юрьевское сельское поселение
33619494111д Боркидеревня
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