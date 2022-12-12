Гырбовец
Новоаненский район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
451Гсрбовцы, с. каз.на безымянной балке.10—189541506Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
222. Гербовцы, село бывшее государственное, при ручье Чаире, дворов 259, жителей 1232, церковь православная
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
ХырбовэцHîrbovăţ