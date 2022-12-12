село Роскошь, село Роскошь, Шаргородская волость, Могилевский уезд (на 1905) — Familio

Роскошь

Шаргородская волость, Могилевский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Шаргородская волость
1066. Шостаковка, деревня бывшая владельческая, при речках Мурашке и Дерло, дворов 171, жителей 860, школа, питейный дом, водяная мельница, свеклосахарный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Шаргородская волость
Роскошь (прис. при д.Шостаковке)115462453
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