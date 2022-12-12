деревня Мухаметово, деревня Мухаметово, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Мухаметово

Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
468Мухаметова (Ярсык-баш), д. башк.при рч. Малом Кизиле.678858146136Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Темьяно-Тангаурская волость
374. Мухаметова (Ярсык-Баш), деревня бывшая государственная, при речке М. Кизиле, дворов 57, жителей 365, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белорецкий район
522898Мухаметоводеревня53°42'00"58°29'00"N-40-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Абзаковский сельсовет
80611404126д Мухаметоводеревня
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