Большие Рябинки
Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
799Рябинки (Богородицкое), с. вл.при р. Орлике.482456322342Церковь православная 1. Свеклосахарный завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
195. Богородицкия Рябинки (Богородицкое, Рябинки), село бывшее владельческое, при речке Орлице, дворов 81, жителей 526, церковь православная, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63778Большие Рябинкисело53°08'с.ш.35°33'в.д.N-36-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54657424106с Большие Рябинкисело