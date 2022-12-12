село Большие Рябинки, село Большие Рябинки, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Большие Рябинки

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
799Рябинки (Богородицкое), с. вл.при р. Орлике.482456322342Церковь православная 1. Свеклосахарный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Рябинская волость
195. Богородицкия Рябинки (Богородицкое, Рябинки), село бывшее владельческое, при речке Орлице, дворов 81, жителей 526, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63778Большие Рябинкисело53°08'с.ш.35°33'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Краснорябинское сельское поселение
54657424106с Большие Рябинкисело
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