деревня Ельня, деревня Ельня, Можайский, Московская область (на 2019) — Familio

Ельня

Можайский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4211Ельня, сц. вл.при рч. Еленке.161538192189Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Можайский уезд, Бородинская волость
824. Ельня, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 310, церковь православная, школа

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Бородинская волость
Село Ельня 176771Земсков училище, помещичья усадьба Гейтин, чайная лавка и мелочная лавка.
Усадьба Л. Н. Гейтин, при с. Ельне1877
Усадьба Н-ов Л. П. Сумбул, при селе Ельне198полустанок Колочь. 4
Усадьба А. П. Туманова, при селе Ельне189станция Бородино. 8

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Можайск
22060Ельнядеревня55°29'с.ш.35°46'в.д.N-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Можайский
46745000373д Ельнядеревня
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