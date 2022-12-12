деревня Сулак, деревня Сулак, Оржевская волость, Кирсановский уезд (на 1911) — Familio

Сулак

Оржевская волость, Кирсановский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1041Сулак, д. вл.при рч. Вяжле.203047203204
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Оржевская волость
482. Сулак, деревня бывшая владельческая, при речке Вяжле, дворов 76, жителей 507

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Оржевская волость
село Сулак«Уметское» поч. отд.206
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