Сулак
Оржевская волость, Кирсановский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1041Сулак, д. вл.при рч. Вяжле.203047203204Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
482. Сулак, деревня бывшая владельческая, при речке Вяжле, дворов 76, жителей 507
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Сулак«Уметское» поч. отд.206