деревня Языково, деревня Языково, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Языково

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2426Языково, с. вл.при рч. Волгуше.181822114146Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Гульневская волость
459. Языково, село бывшее владельческое, при речке Волгушке, дворов 18, жителей 80, больница, 4 лавки, суконная фабрика
Дмитровский уезд, Ольговская волость
535. Языково, село бывшее владельческое, при речке Волгуше, дворов 14, жителей 79, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Гульневская волость
Село Языково1510станция Икша. 1010Земское училище, имение Немковой и Баранова.
Имение А. В. Барановой, при с. Языкове1510Московско-Савеловская железная дорога, станция Икша. 10
Имение Е. И. Немковой, при с. Языкове1510станция Икша. 10
Дмитровский уезд, Ольговская волость
Село Языково155станция Яхрома. 1212Имение Немкова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
46178Языководеревня56°14'с.ш.37°21'в.д.O-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000881д Языководеревня
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