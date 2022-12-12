Языково
Дмитровский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2426Языково, с. вл.при рч. Волгуше.181822114146Церковь православная 1. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
459. Языково, село бывшее владельческое, при речке Волгушке, дворов 18, жителей 80, больница, 4 лавки, суконная фабрика
535. Языково, село бывшее владельческое, при речке Волгуше, дворов 14, жителей 79, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Языково1510станция Икша. 1010Земское училище, имение Немковой и Баранова.
Имение А. В. Барановой, при с. Языкове1510Московско-Савеловская железная дорога, станция Икша. 10—
Имение Е. И. Немковой, при с. Языкове1510станция Икша. 10—
Село Языково155станция Яхрома. 1212Имение Немкова.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46178Языководеревня56°14'с.ш.37°21'в.д.O-37-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46715000881д Языководеревня