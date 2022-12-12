село Салов, село Салов, Київська область (на 2018) — Familio

Салов

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Козинская волость
580. Салов Хутор, деревня бывшая владельческая, при речке Рассаве, дворов 98, жителей 544, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Козинская волость
Салов-Хутор дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11272Салівселор-н Миронівськийсільрада Козинська
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