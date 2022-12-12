село Старое Пшенево, село Старое Пшенево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Старое Пшенево

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
609Старое Пшенево, д. каз.при руч. Пшенке.3042149532547
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиялеевско-Майданская волость
275. Ст. Пшенево, село бывшее государственное, при речке Унце, дворов 169, жителей 1407, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
85543Старое Пшеневосело54°06'44°13'N-38-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Чекашево-Полянское сельское поселение
89629489111с Старое Пшеневосело
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