село Курятмасово, село Курятмасово, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Курятмасово

Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
692Курьятмасова, деревня.при рч. Курьятмасе.365980266272Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Казангуловская волость
374. Курьятмасова, деревня бывшая государственная, при речке Курьятмасе, дворов 117, жителей 670, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Усень-Ивановская волость
8Курсакския-Вершины, пос. при реч. Курсак, на прос. дор., бак. лавка 301260174165Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Давлекановский район
517878Курятмасовосело54°15'00"54°34'00"N-40-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Давлекановский муниципальный район, Сельское поселение Алгинский сельсовет
80622404111с Курятмасовосело
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