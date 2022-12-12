Шумовка
Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
304. Шумовка, село бывшее владельческое, при речке Шумячке, дворов 22, жителей 216, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
5Село ШумовкаМосковско-Варшавском шоссер. ШумячкеШумовскому с. о. церк. земли33138109Шумячского пр. 15550
47Фольв. ШумовкаМоск.-Варш. шоссер. Шумячкедв. X. М. Михайлову, прав. 123Шумячского пр. 15450
48Фольв. ШумовкаМоск.-Варш. шоссер. Шумячкедв. П. Г. Мышковскому, прав. 121Шумячского пр. 15540
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
216986Шумовкадеревня53°50'00"32°28'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656420271д Шумовкадеревня