деревня Поблин, деревня Поблин, Глусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Поблин

Глусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Глуская волость
101. Боблин, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 25, жителей 260, 2 церкви православных, мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Глуская волость
Поблин, село395673185457
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Глусский район, Березовский сельсовет
д Поблин56

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Глусский район, Катковский сельсовет
д. Поблин95
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