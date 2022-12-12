село Золоторучье, село Золоторучье, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Золоторучье

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
8824Золоторучье, с. вл.при р. Волге.11832130160Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ермоловская волость
148. Золоторучье, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 42, жителей 210, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Ермоловская волость
с. ЗолоторучьеVI. Золоторуцкое общество75235351Золоторучьевский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
4257Золоторучьесело57°33'с.ш.38°20'в.д.O-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Слободское сельское поселение
78646410566с Золоторучьесело
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