Михайловка
Михайловская волость, Моршанский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2224Михайловка (Хлыстово), д. вл.при рч. Кермисе.343253266249Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
839. Михайловка 1-я, деревня бывшая владельческая, при речке Кермисе, дворов 58, жителей 629, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 дегтярных завода
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня 1-я Михайловка«Моршанская» п.-т. контора3535
деревня 2-я Михайловка«Моршанская» п.-т. контора4141