хутор Бердин, хутор Бердин, Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Бердин

Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Большесолдатский район
631246Бердинхутор51°19'35°25'M-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Большесолдатский сельсовет
38603403126х Бердинхутор
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