село Куюк Ерыкса, село Куюк Ерыкса, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Куюк Ерыкса

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1345Куюк-Ерыкса, д. каз.при рч. Ерыкле.182589294292Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Старо-Кумызанская волость
712. Куюк-Ерыкса, деревня бывшая государственная, при речке Ерыксе, дворов 119, жителей 735, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Старо-Кумызанская волость
Куюк-Ерыкса, Ст.-Кумызанскойтатары1179
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Куюк, Ст.-Кумызанскойсм. Куюк-Ерыкса
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
189257Куюк-Ерыксасело55°51'51°23'N-39-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Куюк-Ерыксинское сельское поселение
92638436111с Куюк Ерыксасело
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