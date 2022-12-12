село Семенастое, село Семенастое, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Семенастое

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2016Семенастое (Келеповское), мест. вл.при балках Семенастой и Любчике.453551165179Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Семенастовская волость
500. Семинастое (Семенонастовка), местечко бывшее владельческое, при балках Семинастой и Любчик, дворов 64, жителей 306, волостное правление (уездный город в 35 верстах), Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12541Семенастеселоцентр сільської радир-н Новоукраїнськийсільрада Семенастівська
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