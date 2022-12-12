село Андроновка, село Андроновка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Андроновка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1727Андруновка (Руловская), д. вл.при рч. Быке.7446102829
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Мариентальская волость
598. Андроновка, деревня бывшая владельческая, при речке Быке, дворов 13, жителей 66, конск. завод.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4409Андронівкаселор-н Межівськийсільрада Слов'янська
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