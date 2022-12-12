село Ажово, село Ажово, Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Ажово

Железногорский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1193Ажово (Ожево), с. вл.при рч. Ростороге.24746281277Церковь православная 1. Мельница. Маслобоень 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Веретенинская волость
318. Ажово (Ожево), село бывшее владельческое, дворов 74, жителей 467, церковь православная, часовня, паровая мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Железногорский район
50725Ажовосело52°19'35°14'N-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Железногорский муниципальный район, Сельское поселение Разветьевский сельсовет
38610432106с Ажовосело
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