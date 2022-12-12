деревня Ивакино, деревня Ивакино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивакино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6825Ивакино, д. каз.при рч. Елтоме.10730144755
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Езекиевская волость
Ивакина1051

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Езекиевская волость
1026. Ивакина, деревня бывшая государственная, при речке Енанге, дворов 22, жителей 112, лавка, кожевенный завод, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
33539Ивакинодеревня59°58'с.ш.46°25'в.д.O-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Енангское сельское поселение
19630428221д Ивакинодеревня
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