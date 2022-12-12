село Берёзовка, село Берёзовка, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Берёзовка

Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
662Березовка (Уварово 1-е), д. каз.при вершине Березовке.9530109490529
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Уваровская волость
273. Березовка, село бывшее государственное, дворов 171, жителей 1442, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Уваровская волость
село Березовка (Уварово 1-е)«Уваровское» п.-т. отд.9512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Уваровский район
64784Берёзовкасело52°00.1'42°05'N-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Уваровский муниципальный район, Сельское поселение Берёзовский сельсовет
68644410101с Берёзовкасело
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