Кухотская Воля
Рівненська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
575. Кухоцкая Воля, село бывшее владельческое, дворов 84, жителей 1030, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, ветряная мельница. В 15 верстах — усадь Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Кухоцковоля, имение161234691—Показать скан
Кухоцковоля, 1 ч. с.7681252346911Показать скан
Кухоцковоля, 2 ч. с.794130234691—Показать скан
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-20010Кухітська Воляселоцентр сільської радир-н Зарічненськийсільрада Кухітсько-Вільська