село Кухотская Воля, село Кухотская Воля, Рівненська область (на 2018) — Familio

Кухотская Воля

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Кухоцковольская волость
575. Кухоцкая Воля, село бывшее владельческое, дворов 84, жителей 1030, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, ветряная мельница. В 15 верстах — усадь Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Кухоцковольская волость
Кухоцковоля, имение161234691
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Кухоцковоля, 1 ч. с.7681252346911
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Кухоцковоля, 2 ч. с.794130234691
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20010Кухітська Воляселоцентр сільської радир-н Зарічненськийсільрада Кухітсько-Вільська
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