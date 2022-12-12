деревня Королева Слобода-1, деревня Королева Слобода-1, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Королева Слобода-1

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Паричская волость
152. Королевская Слобода, село бывшее владельческое, при реке Березе, дворов 13, жителей 108, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Паричская волость
Слобода Королевская, село3794721702718
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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Красновский сельсовет
д. Королева Слобода-144
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