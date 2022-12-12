деревня Осиповка, деревня Осиповка, Дар-Надеждинская волость, Константиноградский уезд (на 1900) — Familio

Осиповка

Дар-Надеждинская волость, Константиноградский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Дар-Надеждинская волость
9.0Осиповка деревняБогдановское20551416115758115
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